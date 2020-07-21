疫情改變民眾消費行為，線上購物躍升為消費主流，國人透過基金平台申購基金也成為新趨勢。身為國內主要基金交易平台之一，中租投顧因成立迄今邁入第18年，中租投顧表示，即日起至8月20日，精選18檔基金推出定期定額終身零手續費優惠。

中租投顧表示，18週年慶活動特別邀請包括資本集團、摩根、富達、聯博、PIMCO(品浩)、統一、法巴、百達及康和投顧等強強聯手，推出共計18檔基金參加，其中多為基金獎常勝軍或品牌旗艦商品。投資人只要在週年慶活動期間，透過中租投顧全民基金平台以定期定額新申購此18檔精選基金，即可享有終身定期定額零手續費優惠。

為了輔助客戶選擇適合投資標的，中租投顧指出，特別提供20歲、38歲、48歲等三種不同年齡客群的投資組合看法供投資人參考，幫助降低選擇基金的困擾。除基金申購優惠，中租投顧也邀請大眾於週年慶期間關注「中租投顧－全民基金平台」粉絲專頁，一同慶生留言祝福抽好禮。

中租投顧總經理陳俊傑表示，中租投顧命名「EZFUNDS」就是自我期許要協助國人在投資上能感受到「簡單、快速、容易」，滿足一站購足的需求，覺得理財好Easy進而願意長期投資。2020年對中租投顧來說，如同18歲轉大人般邁入下一個新階段。年初迄今，全民基金平台先是祭出「全年0手續費」優惠，而後陸續推出「定期定額天天扣款」、「單筆預約申購」、「當天開戶當天下單」等新功能。在優惠誘人、交易功能升級與線上申購基金風潮的帶動下，6月份中租投顧全平台基金申購量創下新高，新開戶數也持續增加。未來，中租投顧會引進更多國內外優質基金，提供更多元投資理財方案；另一方面也將不斷強化基金平台交易功能，提升介面使用便利性，成為國人投資路上的神隊友。

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