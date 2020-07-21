荔枝椿象在龍眼和荔枝葉上產卵，台中市農業局提高收購價，從一片2元提高到5元。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

荔枝椿象入侵，近年來擴散至全台各地，造成荔枝及龍眼損失，台中市農業局為鼓勵農民 採摘產卵葉片，收購價從一片2元提高到5元，有農民因此賺進20萬元。

農業局表示，12至3月為荔枝椿象越冬期，蟲體脆弱，市府補助農民化學防治資材，進行2至3次化學藥劑防治，有效降低成蟲數量；3至5月為荔枝椿象交尾及產卵盛期，適逢荔枝抽穗開花期，為避免影響蜂群及授粉，市府輔導農民摘除卵片及釋放平腹小蜂。

農業局長蔡精強表示，透過生物防治將可減少農藥使用，推廣至各農會、產銷班、農民等使用，荔枝椿象危害嚴重，市府今年三管齊下防治，除噴藥，還培養平腹小蜂吃蟲卵。

此外，更鼓勵農民採摘產卵葉片，農業局提高收購價，從一片2元提高到5元，疫情期間有農民努力採摘產卵葉片，大賺20萬元。

蔡精強指出，荔枝椿象危害嚴重，為有效防治，採傳統化學噴藥，採用生物防治方式，3年前開始培養500萬隻平腹小蜂，由幼蟲吃荔枝椿象的卵，收購荔枝椿象產卵的葉片，原本每片收購價格兩元，農民意願不高，但去年提高到五元，農民勤於採摘荔枝與龍眼的產卵葉片，共收購11萬多片。

今年受新冠肺炎疫情影響，農民收入減少，霧峰、太平、神岡、大里等地農民，打拚採摘產卵的龍眼樹和荔枝樹葉片，農業局表示，霧峰即有果農送來4萬片荔枝椿象產卵的葉片，賺了20萬元。

蔡精強說，今年共計收購28萬6千多片果葉，一片蟲卵約14個，一年等於減少2億5000隻椿象，危害度大大降低，果農收成變好，從收穫量可以見出，今年荔枝大豐收。

去年荔枝因遭荔枝椿象和天候關係，收成銳減到一成，前年還有兩三成，今年則增加到七成，市府透過外銷與加工榨汁方式，穩定價格維持一斤40到45元，不再出現果賤傷農。

荔枝椿象產卵葉片收購量暴增，獲得中央防疫檢疫局補助60萬，其餘不足部份由市府補貼，墊付案將送議會臨時會審議。

(中時 )