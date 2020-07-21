英國「足球金童」貝克漢與星老婆維多利亞婚後生了4名子女，而不過45歲的貝克漢，日前爆出已升格準公公甚至可能當阿公，因為長子布魯克林向《變形金剛4》性感女主角妮可拉佩茲求婚成功，預計明年將在英、美兩地各辦一場婚禮，粗估將耗資1.5億台幣，如今傳出大家長貝克漢沒要出半毛錢，打算靠關係搞定，還要置入自己的球隊跟老婆的美妝品牌。

貝克漢家將風光娶媳婦，事實上妮可拉身世不輸未婚夫布魯克林，她爸是美國投資大亨，身家高達13.4億英鎊(近台幣500億)，兩方家長身家如此可觀，婚禮自然節儉不得，然據《太陽報》報導，貝克漢算盤打得精，沒要花自己口袋的錢，傳他會讓個人代言的威士忌品牌置入，自己的足球隊MLS以及老婆的美妝品牌也會登場並順利進軍美國市場。

而除了活用夫妻倆的旗下品牌與代言外，傳貝克漢夫婦還打算祭出「人情關係牌」，拜託好友「地獄廚神」戈登拉姆齊負責婚宴餐點，精算下來貝克漢不但不用出錢，還可望倒賺3千萬台幣，據悉新人跟家人們已經在找婚禮場地，似乎相中義大利度假勝地博爾戈的艾格納齊酒店，酒店場地可容納400人，光儀式部分就要花破億台幣，然這場婚禮受到全球矚目，屆時勢必吸引各大品牌，主動贊助求露出。

(中時新聞網)