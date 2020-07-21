「竹東頭前溪生態公園水環境改善計畫」，縣長楊文科（中）與地方人士熱鬧開工。（羅浚濱攝）

「竹東頭前溪生態公園水環境改善計畫」將改善木棧橋。（羅浚濱攝）

「竹東頭前溪生態公園水環境改善計畫」將拆除老舊水車重新施作。（羅浚濱攝）

竹東頭前溪生態公園相關公共設施老舊，縣府向經濟部爭取補助加上自籌款共2628萬元改善，21日由縣長楊文科及竹東鎮長張順朋等地方人士進行開工典禮，預計11月中旬完工，讓面積150公頃的生態公園，煥然一新。

楊文科表示，竹東頭前溪生態公園生態豐富，有黃頭鷺、小白鷺、紅冠水雞、斯文豪氏攀蜥及縣鳥五色鳥，這次工程特別使用「生態工法」塑造，改善公園現有設施不足，以建構頭前溪帶狀綠色廊道，讓民眾來此遊玩與運動時，有更優質的休憩空間。

楊文科並說，縣府每年編列800萬元，委託專業廠商進行竹東生態公園環境維護，未來更會與竹東鎮長張順朋帶的公所團隊，持續攜手合作打造良好的宜居環境，共同迎接竹東鎮突破10萬人升格為竹東市。

環保局代理局長羅仕臣說，經多次會勘聽取地方需求，辦理「頭前溪生態公園水環境改善計畫」，爭取經濟部水利署前瞻計畫補助，主要改善旁木平台、木棧橋及籃球場內設照明設施，並設置導覽牌與景觀平台，以串連整個頭前溪景觀。

同時，拆除老舊水車重新施作，改善現有3座停車空間，特別使用透水瀝青，讓雨水能滲透到地板，減少公園積水，改善「水撲滿」雨水截流設施，將能儲存雨水灌溉園內的植物。

(中時 )