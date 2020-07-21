歐美陸續解封，自行車銷售攀升，帶動邑昇(5291)自行車LED燈出貨放量，加上雲端及數據資料中心等因遠端工作逐漸成為常態需求穩定，有助於邑昇營運，今天除息盤中股價上漲0.4元，緩步填息。
邑昇PCB業務主攻工控、工業電腦、車用、IoT及醫療等高階領域，雖然相關產品受疫情影響程度不及消費電子，但全球景氣較為保守，影響整體供應鏈備貨力道，致使邑昇今年第2季合併營收2.77億元，季增2.1%，累計上半年合併營收為5.48億元，年減7.24%。
雖然邑昇上半年營收表現平平，公司亦審慎因應疫情變化對公司今年營運的影響，但隨著各國陸續恢復經濟活動，且AI、5G應用等趨勢不變，加上遠端工作生活型態因疫情未歇成為常態，帶動雲端、數據資料中心等工業需求成長，邑昇表示，因疫情遞延的訂單可望陸續回補；再者，歐美陸續解封，自行車銷量逐步攀升，連帶使LED自行車燈出貨重回成長走勢，除既有訂單回補外，戶外休閒運動潮，將有助自行車燈業務持續走揚。
邑昇今天除息，每股配息1.2元，今天盤中股價上漲0.4元，填息幅度達33.33%。
(時報資訊)
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