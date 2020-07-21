南韓最大鋼鐵廠浦項（POSCO）周二公布，因新冠肺炎疫情導致需求減弱，第二季獲利較去年同期暴跌逾8成。

全球第五大鋼鐵廠浦項第二季營收年減15.9%，為13.72兆韓元。營業利益年減84.3%，為1677億韓元，不如分析師預估的2910億韓元。淨利為1049億韓元（8750萬美元），較去年同期的6814億韓元大減84.6%。

浦項表示，淨利大減主要因新冠肺炎大流行重創經濟，使市場需求放緩及鋼鐵價格下跌。

該公司雖預期營運可望自第三季起觸底反彈，但仍將2020年全年營收展望從4月預估的57.5兆韓元下修至55.4兆韓元。

由於全球各地實施封鎖措施以防止新冠肺炎疫情擴大，汽車製造業、營建業等產業的鋼鐵需求急凍。世界鋼鐵協會（World Steel Association）上個月預測，因新冠肺炎疫情使產業活動放緩，今年全球鋼鐵需求估將下滑6.4%。

(時報資訊)