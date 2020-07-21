新冠肺炎疫情衝擊全球，D-Link友訊(2332)今(21)日宣佈，推出全新的體溫量測解決方案DCS-9500T，一次最多可監測30人體溫，讓各企業和組織面對疫情更從容不迫，對於大型場域、體育館等更能有效解決入口通道壅塞情形。

友訊董事長李中旺先生表示，COVID-19新冠肺炎疫情持續影響世界各地，各類型場域、企業商辦等地精準監測體溫需求變得比以往更加迫切，同時體溫的量測也成為多數人防疫新生活中的一部分。而D-Link推出的DCS-9500T專為大型場域打造，除了可支援最多30人同時監測之外，更能精準地偵測出實際溫度，為各類型企業、政府機關、公共場域等提供完整的解決方案，在人潮擁擠場所，更能保護員工與顧客，增進公共安全。

友訊表示，DCS-9500T屬於多合一智能體溫偵測儀器，擁有熱感應影像與Full HD光學彩色即時影像雙鏡頭，支援H.265、H.264格式。其探測解析度優於市面常見商品，搭配黑體溫度校準器和管理程式，溫度誤差僅有正負0.3°C，可有效監測進出人員體溫。若體溫高於預設值，DCS-9500T就會發出警示，節省量測體溫與維持秩序的工作人力。

此產品可專門設置在人多的公共場所入口，應用在學校、辦公大樓、醫院、運動場、展覽館等，快速且即時監測最多30人體溫，量測多點溫度分佈。且內建智慧型偵測，讓群眾手中的熱飲、熱食不再因高溫而誤觸警示。適用環境的量測通道也可擴大，不用排隊一對一量體溫，減少人員之間的接觸。

(時報資訊)