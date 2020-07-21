催生已久的新職業籃球聯盟名稱今天出爐了，執行長陳建州表示，新職籃聯盟為P. League+，簡稱P+聯盟，未來將恪遵主客場制度，每支球隊將有12場主場優勢，每隊可有2名洋將，取消身高限制，但洋將的月薪上限為3萬美元。

目前P+聯盟的四支球隊分別是富邦勇士、寶島夢想家、桃園璞園以及新竹隊，四隊的主場是台北和平館、彰化體育館、桃園巨蛋與國體大漢堡館、竹北體育館。

陳建州解釋聯盟名稱P，People是最關心台灣籃球的球迷；P，Player代表努力不懈的球員；P，Passion意味對籃球的熱情；P，Professional，則是追求20年的職業籃球；P，Plus是球迷的熱情加上球員的專業，P.LEAGUE+名稱就此誕生，希望能替台灣帶來全面升級的PLUS Basketball Games！Plus Ultra！

陳建州強調，未來職籃賽制每節12分鐘，每場比賽48分鐘，球員每場犯規限制是6次，洋將雖然沒有身高上限，但兩位洋將月薪必須在3萬美元以下，每場比賽4節7人次，前三節每隊都可以讓雙洋將上場，增加比賽可看性，第四節限制單洋將上場，讓本土球員能在關鍵時刻處理球，提升對抗性，不要再說我們是洋將聯盟了。

陳建州表示，初期每周打五六日三天，每天一場比賽，將所有焦點都鎖定在這場比賽，每周先會在單一城市進行，因此會有一隊單周輪空，有一隊會二連戰，這會讓球迷有更強大的看球慾望，進而增加城市的觀光。

至於轉播方面，陳建州說，目前已著手洽談，現在利用手機收看轉播，與傳統用電視收看的比例已超過2比1，所以我們一定會提供全方位的轉播服務。

(中時 )