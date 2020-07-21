蔡英文總統在台灣國際造船公司董事長鄭文隆、科技部部長吳政忠等嘉賓陪同下，21日上午於台船基隆廠共同主持「新海研一號命名暨下水典禮」。蔡英文總統為新一代海研船命名，並勉勵為海洋探測與教學而興建的「新海研一號」，能夠承接我國海洋科學基礎研究與海洋國土永續發展的使命，航向藍海，放眼國際。

鄭文隆表示，台船建造船隻多是以貨櫃輪與散裝船等商船為主，由科技部委託建造三艘研究船是台船首例，配備台船開發的節能劍艏，側面外觀艏柱垂直與傳統球艏不同，能減小興波阻力、減少船速在波浪中損失、降低船艏上浪機會。本次經驗也讓台船的設計與建造團隊技術成長，有助於未來爭取國際上研究船標案。

台船近年不僅跨足離岸風電事業及國艦國造業務，更是精進自我的設計、建造能量，承接科技部海研船業務，達成國家「國船國造」目標，台船公司協助科技部探索無垠海洋邊際，建造本船汰換舊有的海洋研究船隻，未來新船服役，希冀帶給台灣更強、更廣海洋研究能量，形塑台灣海洋國家美名。

「新海研一號」由科技部委託台船公司設計建造，未來將由科技部移撥國立臺灣大學管理營運，本輪為CR及ABS雙船級認證，研究船總噸位2200噸，船長66米、船寬14.8米、深7米，可搭乘19名船員及28名研究人員，全船採電力推進，擁有精準定位的多音束測深、水文探測與海水採樣等系統，並有海流剖面、海床地貌與底質結構等先進的同步聲納探測設備，包括具備DP動態定位系統可進行海上定點研究，多音束測深儀可大面積掃描海床，水下定位系統則可追蹤水下5000公尺目標，並可透過「水下無人載具（ROV）」等相關儀器協助，可找尋飛機黑盒子。

此外，「新海研一號」是唯一配備船艏氣象塔的研究船，可立即蒐集氣象資料並回傳氣象局研究判斷，並配備高低頻流剖儀可執行黑潮等洋流研究，精準快速測繪海底7000米之3D立體地形圖，此外，配備乾溼實驗室，可執行各項化學生物實驗，是一艘大洋級的多功能海洋研究船亦是我國目前最大型的海洋研究船。

(工商 )