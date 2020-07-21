林心如轉戰影劇幕後製作一舉成名，她睽違6年，再次和《16個夏天》的金鐘團隊–製作人戴天易、編劇杜政哲聯手，並邀請知名電影導演連奕琦執導的旗艦影集《華燈初上》，即將於今年9月開鏡。《華燈初上》光是劇本就籌備了將近4年，更找來以電影後期聞名的百聿數碼，攜手合作這部國際規格影集。全劇斥資2.5億製作、數千萬實景搭設，還原80年代末歌舞昇平的林森北路「條通文化」。

林心如提到製作《華燈初上》的緣起，「這部戲其實是《16個夏天》殺青後，在一次的聚餐時，我就跟小杜（編劇杜政哲）聊起小時候聽長輩們講到關於條通日式酒店的獨特文化，於是故事架構就慢慢成形。」從概念到劇本、主創團隊、演員卡司，林心如全都不假他人之手，她笑說：「這是我最想飾演的角色，當然要顧及所有細節！」她也保證除了楊謹華、六月這些初期就設定好的人選外，還有更多的驚喜在後面。

繼《16個夏天》之後再次與林心如合作《華燈初上》的製作人戴天易表示：「這部戲光是製作費已是近年台劇數一數二的規模，再加上絕無僅有的演員陣容，相信播出時絕對能帶給觀眾國際級的觀影體驗。」

《華燈初上》描述1988年由林心如、楊謹華飾演的日式酒店老闆娘，和旗下一群風情萬種的小姐們之間愛恨情仇，所交織成的「時代寫實劇」。為求畫面真實，百聿數碼耗資數千萬搭景，且動員所有特效團隊，全力還原當年林森北路歌舞昇平的歡場榮景。林心如表示，「籌拍這種大型作品有一定的難度，很高興百聿數碼慧眼獨具，和我們一起完成這部作品」。

百聿數碼以高水準的後期製作技術聞名，是台灣唯一取得Apple iTunes 、Google Play雙認證影像後製處理中心。董事長張承宏表示「近年台劇復興，我們也從去年開始投入前期製作，這次《華燈初上》跟林心如、金獎團隊、天予電影攜手合作，定能成為台劇的製作標竿。」此次大手筆斥資新台幣2.5億製作影集《華燈初上》，他也認為「就是要以電影製作的規格，打造這部國際水準的影集」。

(中時 )