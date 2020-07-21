孩子們搭乘大眾交通運輸工具，暢遊台中山海屯各區。（南台中家扶提供／陳世宗台中傳真）

孩子們認真努力開窯，期待著成品。（南台中家扶提供／陳世宗台中傳真）

看到火車進站，孩子們開心揮揮手。（南台中家扶提供／陳世宗台中傳真）

各級學校放暑假，為減輕扶助家長對於照顧學童的壓力，也幫助家境貧困的孩子，不因經濟受限學習體驗的機會，南台中家扶特辦理2天1夜夏令營活動，由27位中心扶助的國高中生設計規劃，帶領60位中心扶助的國小學童暢遊台中山海屯各區，體驗各區文化藝術生態環境的獨特之美。

家扶為鼓勵孩子在活動中除開心玩、用心學，還要注意衛生與安全。特讓孩子兵分三路線，學習搭乘大眾交通運輸工具前往台中各景點，包括豐原廟東與氣球博物館、科學博物館與秋紅谷生態公園、沙鹿靜宜大學和清水牛罵頭遺址與港區藝術中心；過程中加入學習主題，請孩子紀錄旅行蹤跡，用心觀察如何購票、怎麼搭乘、哪裡下車等。

第二天行程則是前往太平磨仔墩故事農場，進行生態體驗還有控窯，孩子們都玩得不亦樂乎。單親家庭的小梅說：以前都沒有來過這些地方，這次由隊輔哥哥姊姊帶著搭公車，感覺很新鮮，尤其是控窯很好玩，希望以後換我帶著媽媽一起來！

南台中家扶主任王金敦說，他們扶助的家長多忙於工作，也較無力負擔收費性質的育樂活動，導致孩子少了很多與外界的學習機會，這次活動目標帶領小朋友搭乘火車、公車在台中進行走跳冒險，提升孩子的生活與自我照顧能力，增加團體中人際互動經驗，也可以多認識在地的各種資源，強化給孩子的刺激和學習，同時社工也從活動中觀察及了解孩子所需，後續提供適切的家庭服務和資源媒合。

值得一提的是，夏令營由中心少年展力方案的27位國高中生成員主辦，等於是家扶的大朋友帶著家扶的小朋友，他們從活動設計、走跳路線安排、小隊輔擔任、晚會活動到幕後的行政與器材整理，全一手包辦，三個月的密集籌辦，除了帶給參與夏令營的孩子們一個難忘的回憶之外，也是他們展現自己一整年方案參與的成果。

(中時 )