Google官方部落格21日宣布，預計接下來幾周內，將在地圖路線新增共享單車資訊，未來雙北市民眾，就可在Google地圖查詢YouBike共享單車路線及停靠站資訊。

租借YouBike最怕走到站點卻發現無車可借，現在除了打開YouBike手機APP確認，未來還可利用Google地圖查詢。

Google指出，自2月以來收到單車路線規畫要求大幅增加，上月甚至暴增69％，創下有史以來最高紀錄。無論人們騎單車是為了藉機運動，還是希望能在疫情期間通勤上下班，促使持續改良地圖功能，讓世界各地單車騎士在騎乘單車或共享單車時能更便利。

Google表示，去年Google地圖導入共享單車即時資訊查詢功能，方便特定城市旅客找到共享單車站點，以及查看目前該站點可供租借的車輛數，在接下來幾周，共享單車路線規畫將在10座城市推出，包括台北市和新北市的YouBike。

此外，在單車路線資訊方面，Google將不同類型的自行車道及附近較不適合騎單車的街道，例如隧道、階梯和崎嶇不平的道路都納入考量，另還會顯示不線平坦或陡降程度，讓單車騎士可預期接下來的路程。

(中時 )