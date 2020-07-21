「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯演唱會驚喜再公布！繼7月25日攜手魏嘉瑩、黃奕儒在Legacy舉辦「白日夢遊演唱會」，8月22日在台北流行音樂中心首場滿載測試場「北流來襲PUNCH不斷電」演出，鼓鼓正式宣佈將於11月21日於台北流行音樂中心首度啟動大型售票巡演「聽到請回答Connecting…」。

鼓鼓去年發完專輯後，原訂2月底在台北新光三越香堤大道舉辦「蟲洞」概念專輯演唱會回饋粉絲，無奈當時受疫情影響只能取消，被歌迷封為「驚喜先生」的鼓鼓，也沒讓歌迷失望，半年沒有跟粉絲公開見面的他，滿載音樂能量、鼓力全開回來了，再度宣布11月21日於台北流行音樂中心首度啟動大型售票巡演「聽到請回答Connecting…」。

近日鼓鼓呂思緯才在社群上賣關子，一個男孩帶著一群人出發去哪裡的圖像，暗示大家8月1日有活動，請先把時間留給他，讓不少粉絲興奮留言是否「蟲洞之旅靠岸完畢，準備再度出發」、「先得方旅行社重新開張」、「蟲洞之旅要出團了」，唱片公司也不再賣關子，一連公布二個消息，11月21日將站上台北流行音樂中心舉辦「聽到請回答Connecting…」個人大型售票演出外，8月1日下午3點將在台北信義新光三越香堤大道廣場舉辦「聽到請回答 Connecting…」演唱會簽票會，他說：「在這個世界裡、這個宇宙裡，與其當一個發佈訊號的人我似乎更喜歡當一個接收訊號的人。所以邀請大家來我的第一場大型演唱會《聽到請回答》，把想要說的話都告訴我吧！」

演唱會第一波主視覺，海報以童趣感的手繪塗鴉呈現，鼓鼓拿起了畫筆畫下他的童趣想像，畫面多采多姿且朝氣蓬勃，也揭示了這場演唱會將帶來各種充滿活力的能量。至於演唱會名稱為何叫做「聽到請回答Connecting…」？鼓鼓表示：「人類在世界上是很難獨自生存，不管你的情緒是喜怒哀樂，快樂也要跟第二個人分享，這件事情才會真的變快樂，不然它就不成立…我們渴望別人可以接受到我們所想要散發的訊息，透過各種不同的方式，而那些訊息是包含很多層面，很多采多姿的情感。」

鼓鼓出道以來首次挑戰大型場館演出，再加上7、8月還有其他活動合作表演，鼓鼓希望每場活動都能帶給大家不同能量，因此每場歌單及樂手編制上皆有獨特的安排及巧思，一個月內就花了長達50小時練團及彩排，十分重視每一場演唱會展現的音樂能量。

(中時 )