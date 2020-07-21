印度斯哈赫賈漢普爾（Shahjahanpur）的瓦濟布·凱爾（Wazib Khel），17日發生一起悲劇事件，一名45歲的婦女和6個孩子因天氣炎熱，晚上便睡在自家院子，沒想到牆壁卻被猴群推倒，造成5人不幸死亡。

牆面經不起猴群猛烈搖晃，磚頭掉落砸死熟睡的婦人和4名孩子。（圖／微博）

根據《印度時報》報導，因印度瓦濟布·凱爾地區近日氣溫飆升，事發當天，這名媽媽家中的吊扇又碰巧壞掉，無法運轉，因此一家人才轉移陣地到屋外的院子睡覺；沒想到，就在婦人一家熟睡時，一群猴子跳上了牆面並且猛烈搖晃才造成坍塌，壓死了睡在下方婦人和4個孩子，一家7口頓時只剩下2人。

當地警方表示，婦人院子中種植的番石榴樹經常會吸引猴群前來，經由牆壁再跳到樹上摘取果實；而當天猴群到婦人家中的院子，牆壁經不起猴群的猛烈動搖晃，才因此倒塌，沉重的磚頭也掉落在熟睡的婦人和4名孩子身上，造成憾事。印度當局則表示，對於這起不幸的意外事故，願意向死者家屬支付賠償金，以表慰問。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)