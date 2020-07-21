台中太平區1名71歲王姓男子6月初從臉書認識1名自稱是劉老師的投顧專家，劉老師鼓吹他投資比特幣，還說最近是入場的好時機，還提供一線上交易平台取信，王男心動下至兆豐銀行太平分行欲匯款新台幣近400萬元到不知名帳戶內，機警的行員發覺可疑立即報警，太平派出所員警趕赴現場，苦口婆心勸說，才讓王男相信自己遇上詐騙集團，順利幫他保住積蓄。

太平警分局太平派出所巡佐林經祥、鍾金房日前上午9時許執行巡邏勤務，接獲轄區兆豐銀行太平分行報案，稱「有男子疑似遭到詐騙，請求警方協助。」員警立即趕到現場，王男表示最近要匯出約新台幣400萬元到國外某帳戶。

員警深入瞭解後發現應為「假投資真詐財」之詐騙手法，王男低調表示，今年6月初在臉書看到投資訊息，點入頁面後並留言探詢，不久就有自稱「某投顧老師」的劉姓男子回訊進而接洽，並鼓催在目前低利率的環境下，比特幣有機會再重返榮耀，更誇海口說會帶著他何時買賣及進出點，更提供一線上交易平台取信於他，警方瞭解始末後，道破詐騙手法的盲點，才讓男子恍然大悟，順利保住自己多年存下的積蓄，事後男子非常感謝警方及行員熱心的協助。

太平警方表示，近年詐騙手法不斷翻新，無論是假交友、假投資案件層出不窮，提醒民眾，凡涉及「金錢」事務，務必三思並再三求證，若有疑慮可撥打「110」或「165」反詐騙專線尋求協助，避免造成不必要損失。

(中時 )