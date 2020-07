好萊塢男星威爾史密斯(Will Smith)愛妻潔達蘋姬(Jada Pinkett-Smith),日前被爆與27歲美國歌手奧古斯特奧辛納(August Alsina)不倫戀,雖然威爾史密斯表示不再追究這段婚外情,但奧古斯特奧辛納則嗆明:「他老婆仍想跟我上床」,再次掀起網友議論。

奧古斯特奧辛納推出新單曲《Entanglement》(糾纏),歌詞中寫道:「但是妳仍然跟我發生性關係」,似乎暗示兩人關係至今仍未剪斷,甚至還向外媒《浮華世界》表示認同用「糾纏」一詞來形容兩人複雜關係,此外上廣播節目《Young Money Radio》時,也大方坦承仍愛著潔達蘋姬史密斯,至於被質疑在刷存在感,他則澄清本來就沒有希望私生活公開,無奈消息曝光後影響到生活,才決定站出來說明始末。

對於妻子傳出不倫戀,威爾史密斯不僅表示已事過境遷,甚至引用《絕地戰警》的經典台詞:「We ride together. We die together. Bad marriage for life(我們同甘共苦,出生入死,我們是一輩子的夫妻)」,誓言將攜手走過下半輩子。

(中時新聞網)