好萊塢男星威爾史密斯（Will Smith）愛妻潔達蘋姬（Jada Pinkett-Smith），日前被爆與27歲美國歌手奧古斯特奧辛納（August Alsina）不倫戀，雖然威爾史密斯表示不再追究這段婚外情，但奧古斯特奧辛納則嗆明：「他老婆仍想跟我上床」，再次掀起網友議論。

奧古斯特奧辛納推出新單曲《Entanglement》（糾纏），歌詞中寫道：「但是妳仍然跟我發生性關係」，似乎暗示兩人關係至今仍未剪斷，甚至還向外媒《浮華世界》表示認同用「糾纏」一詞來形容兩人複雜關係，此外上廣播節目《Young Money Radio》時，也大方坦承仍愛著潔達蘋姬史密斯，至於被質疑在刷存在感，他則澄清本來就沒有希望私生活公開，無奈消息曝光後影響到生活，才決定站出來說明始末。

對於妻子傳出不倫戀，威爾史密斯不僅表示已事過境遷，甚至引用《絕地戰警》的經典台詞：「We ride together. We die together. Bad marriage for life（我們同甘共苦，出生入死，我們是一輩子的夫妻）」，誓言將攜手走過下半輩子。

(中時新聞網)