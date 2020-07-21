為了提振受新冠肺炎疫情重創的經濟，歐盟領導人就龐大的激勵方案達成「歷史性」的協議，受此鼓舞，周二歐洲股市期貨走高，延續前一天的升勢，美股期貨漲幅亦見擴大。

在27個成員國達成協議後，歐盟峰會主席米歇爾（Charles Michel）隨即在推特上發文：談妥！（Deal!）。受此激勵，Euro Stoxx 50指數期貨上漲0.5%，德國DAX指數期貨與英國富時100指數期貨分別漲0.7%與0.4%。

美股期貨漲幅擴大，目前道瓊指數期貨漲0.55%，標普500指數期貨漲0.63%，那斯達克100指數期貨漲0.88%。原油價格亦受到提振，目前美國期油漲0.27%，布蘭特期油漲0.35%。

新冠肺炎候選疫苖的臨床試驗接連帶來好消息，以及歐盟成員國領袖已接近就新冠紓困復甦計畫達成協議，周一泛歐Stoxx 600指數收漲0.75%，為375.51點，歐元兌美元站上逾4個月新高。

(時報資訊)