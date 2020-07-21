《生醫股》中天「化療漾」獲加國專利 14:402020/07/21 時報資訊 時報、電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天(4128)今(21)日接獲專利事務所通知，產品「化療漾」內服液取得加拿大發明專利，專利名稱為「USE OF A FERMENTED SOY EXTRACT FOR MANUFACTURE OF A PREBIOTICCOMPOSITION」，專利證書字號為2805319。此前，該產品已取得美、日、韓、港、台、陸、印度、印尼、馬來西亞及阿拉伯聯合大公國的發明專利。(編輯整理：廖小蕎) (時報資訊) #邑昇 #PCB #自行車燈 #AI #5G 也許您會感興趣 財經熱門新聞 生技股狂熱後下一步？謝金河：精選下半年十檔潛力股 - 即時 陸企立訊收購台廠威脅鴻海！下一步吞這家？ - 財經 斬斷華為2個月 台積電狂爆！韓媒揭三星慘況 - 即時 殖利率破4％！10檔金融股 法人狂掃貨 - 財經 - 工商 他投資股票賠光積蓄！老婆揪出原因 結局大逆轉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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