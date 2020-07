中天(4128)今(21)日接獲專利事務所通知,產品「化療漾」內服液取得加拿大發明專利,專利名稱為「USE OF A FERMENTED SOY EXTRACT FOR MANUFACTURE OF A PREBIOTICCOMPOSITION」,專利證書字號為2805319。此前,該產品已取得美、日、韓、港、台、陸、印度、印尼、馬來西亞及阿拉伯聯合大公國的發明專利。(編輯整理:廖小蕎)

(時報資訊)