今年首例本土登革熱，桃園30多歲男二度就醫確診。（鄭郁蓁攝）

首例本土登革熱疫情就在桃園！疾管署今天公布，國內今年首例本土登革熱病例，為居住桃園市桃園區玉山里30多歲男性，日前陸續出現發燒、皮膚紅疹症狀，分別於7月15日及19日多次就醫，20日快篩呈現陽性，由醫院通報，今日檢驗確診感染登革熱第一型。今年登革熱疫情明顯來得較晚，往年大概5月、6月就會有病例。

目前該名男子正住院治療中，疾管署掌握，其同住接觸者無疑似症狀。疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，男子近期無國外旅遊史，主要活動地於桃園市及桃園區住家外，亦曾至台北市中山區等地洽公。

疾管署副署長莊人祥表示，男子第一次就醫時，因提及家中母親有A型流感的關係，因此，醫師先給予克流感治療，但隨後症狀並沒有好轉，二度就醫時，才進一步檢驗確診。

由於桃園位處國境大門，疾管署副署長莊人祥表示，當地較多外籍人士，初步研判，感染源頭可能來自於社區中可能有不顯性感染者，仍待進一步調查以釐清感染源。

郭宏偉指出，受全球新冠肺炎疫情影響，我國限制外籍人士入境及邊境嚴管，今年迄今國內累計56例境外移入登革熱病例病例，較近5年同期為低，且多為1至3月的舊個案；感染國家則以印尼、菲律賓等東南亞國家為多。

疾管署提醒，國內各地近來容易發生午後雷陣雨，請民眾雨後應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度；另提醒地方政府特別注意從東南亞返台的居家檢疫對象，應留意其健康情形，如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀者，應儘速安排就醫，加強登革熱檢驗。

(中時 )