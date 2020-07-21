為市民打造安心宜居的生活環境是警方第一要務，秉持「偵防並重」策略，將持續展現嚴正執法態度，強力打擊不法。（盧金足攝）

展現嚴正執法決心！台中市警方迅速破案，成為「打擊犯罪之都」，台中市警察局第六分局配合警察局廣發宣傳單，將數據圖表化製成「台中治安、平穩進步」、「台中市犯罪率六都最低」及「台中市打擊犯罪之都，讓數據說話」等3張大型海報，張貼轄區各派出所，讓洽公民眾了解警察維護社會治安，市民獲安居樂業的生活環境。

警察局表示，根據內政部警政署評比，台中市警局去年「肅槍」、「緝毒」、「掃黑」、「打詐」等治安重點工作成績高居六都之冠，今年1到6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數均為六都最低，與去年同期比較，發生數減少、破獲數增加。

台中市近年在警察局不遺餘力的推動各項警政下，有效平穩社會秩序，數據顯示每十萬人口犯罪率達六都最低，今年自1月至7月，台中市發生零星槍擊案件，其件數為六都最少，不到發生最多件數都會市的二分之一。

警方強調，為市民打造安心宜居的生活環境是警方第一要務，秉持「偵防並重」策略，將持續展現嚴正執法態度，強力打擊不法。

台中市警察局分局長盧廷彰表示，第六分局同仁在長期高強度勤務執行下，仍將持續雷厲風行強力執法、打擊暴力除惡務盡，共同為台中市的治安打拚。

未來該分局持續在「治安維護」、「交通安全」及「為民服務」等三大面向持續努力，並籲請業者負起社會責任、社區居民與警方密切配合，共同營造更「互信、安全、溫馨」的生活環境。

(中時 )