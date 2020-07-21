義消捕蜂遭螫休克！41歲羅姓茄苳分隊義消隊員，21日中午獲報赴八德區廣福路住家執行捕蜂勤務時，慘遭蜂群攻擊，消防到場驚見他已休克昏迷、頭部有3處蜂螫，立即給予氧氣面罩、靜脈注射，並緊急送往部立桃園醫院急救，目前仍在急救中。

(中時 )