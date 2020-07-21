北市建管處人員助理工程員曾華崇、周宗錡涉嫌利用職權執行電梯安檢時，向業者收賄，台北市長柯文哲今為此事在市政會議中嚴厲訓示，若再發生集體貪瀆案件，要連坐三級，不過據了解，除了已自請處分的建管處長張明森，包括建管處副處長、使用科長都在調職名單，另政風室主任也因失職，將調職處分。

錢櫃大火6死案後，柯文哲指示加強電梯安檢，卻被檢調查出，曾華崇、周宗錡利用檢查星聚點KTV復興店5台送菜貨梯、家樂福桂林店電梯、承辦委外抽驗等業務機會，向業者收賄，檢調15日搜索市府兩人辦公室及住處等處，約談曾、周等涉嫌人、證人共39人，訊後周交保，曾則遭聲請羈押禁見，但法院認為行賄罪證已調查詳細，裁定交保。

不料媒體再踢爆，北市建管處人員長期收賄，竟有業者連總統府的電梯維修數據也造假，而曾華崇、周宗錡2人負責北市逾10萬台電梯安全，安全性也遭到質疑。

北市府副發言人黃瀞瑩回應，新聞標題過於聳動，市長已請副市長彭振聲專案調查此案，建管處也已在行政咎責，未來在電梯設備上，會再做一次普查。

眼看建管處涉貪這把火越燒越大，柯文哲上周在媒體面前自信稱「台北市還是全台灣最清廉的地方」，今天上午在閉門的市政會議中則扳起臉孔嚴肅訓話，「以後再發生這種集體貪瀆案件，就要連坐三級處分！」要各局處引以為戒。

與會官員透露，市長雖未明確點名連坐處分的名單，但據了解，除了自請處分的建管處長張明森確定調職外，包括副處長史維斌、使用科長陳建銘都在調職名單內，都發局政風室主任張漢書也因監督失職，確定會調職處分，建管處將面臨一波人事大調動。

副市長彭振聲證實，市長確實有說未來涉案，將採連坐的方式懲處，但確定調職的名單，還是要以都發局公布為準，記者致電從中午起多次致電都發局長黃景茂，但至下午為止未取得聯繫。

(中時 )