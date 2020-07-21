羅智強臉書。（摘自羅智強臉書）

國民黨以外館電文指控府祕書長蘇嘉全及其綠委蘇震清赴印尼疑謀私利，蘇嘉全今已委託律師提告國民黨王育敏、羅智強、游淑慧三位黨務主管。對此，羅智強也表示，蘇嘉全既已提告，那就法庭見。但朋友憂心一件事，羅直言希望不要發生，但若真的成真，他也做好坐黑牢的心理準備。

對於國民黨要求外交部說明該份外電文真偽，外交部今天回應不去證實該文件的真實也不評論其對錯一事，羅智強也在臉書表示，他不意外外交部不敢公布公文，畢竟誰人不曉民進黨清算追殺的能力，在今天的公務部門，寒蟬效應早就形成。但「不證實真偽」不就是默認？連媒體都掌握消息說，「電文為真，日期誤繕」，外交部的「不證實」，不就是「證實」媒體說的的「電文為真」。

更何況，羅智強表示，這封電文已經解密，透明公開是政府的義務，不是政府想怎樣就怎樣的權力。他也不想再為難外交部，有人願意當深喉嚨，揭發此電文，在民進黨全面執政、全面霸道的今天，這樣的勇氣，已十分不易。

至於蘇嘉全的提告，羅智強直言，蘇嘉全既已提告，那就法庭見，他沒辦法要外交部交出電文，那就請法院去要。當然，有朋友提醒，外交部不公布，是不是在打拖字訣，藉由司法程序拖延時間，使權勢者有機會湮滅、篡改電文？

羅智強希望不會，但若真的發生，那他也已有坐黑牢的心理準備。在這一黨獨大，隻手遮天的時代，既決定挺身而出，他早有犠牲一切的決志。

(中時新聞網)