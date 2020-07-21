連續舉辦十多年的海洋音樂會又來了！竹北市公所將於7月25、26日於新月沙灘舉辦「2020竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」，25日晚間邀請徐佳瑩、畢書盡、八三夭等知名歌手、表演團體，還有各式海洋體驗活動，邀請民眾玩翻新月沙灘。

竹北市長何淦銘、林啟賢表示，海洋音樂嘉年華已經連續舉辦十多年，為北台灣沙灘著名活動，適逢疫情期間，大眾悶了很久，可趁此機會外出透透氣，認識新竹濱海風情。

25日晚間7點登場的「音樂晚會－蝦趴新月咖緊來」，由圓圓主持，並由八三夭、徐佳瑩、畢書盡、嘻哈樂團丘與樂、李愛綺、江志豐等人接力演唱，音樂會全程會由「藝遊竹北」活動官網直播。

今年活動延續以往規畫「環保淨灘」、「沙板．風帆車體驗」、「人體泡泡足球」、「新月沙畫DIY」等，「新月玩GAME」則透過電子發票及手機app，可回答新月沙灘問題並有機會獲得獎勵，還有「鐵馬遊程－相揪竹北卡打車」，讓民眾從不同角度，欣賞竹北豆仔埔溪自行車道沿途景致。

25日新月沙灘周邊道路將有交通管制，下午3點到晚上10點30分，由接駁車前往竹北家樂福前停車場、光明一路舊夜市停車場、竹北火車站（新泰路側）、竹北市公所、會場接駁總站，會場亦有提供老弱婦孺的電動車接送服務，邀請大小朋友共同體驗。

(中時 )