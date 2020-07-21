「2020竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」將於25日正式起跑，一連兩天活動，為遊客帶來新月史上最華麗卡司的音樂晚會。竹北市長何淦銘、竹北市民代表會主席林啟賢及地方人士，21日齊聚於竹北海岸育樂中心，舉行「2020新月沙灘海洋音樂嘉年華」記者會，盛情邀請民眾，今夏蒞臨新月沙灘享受海洋音樂嘉年華。

令人引頸期盼的「音樂晚會-蝦趴新月咖緊來」將於25日晚間7點隆重登場，今年邀請到音樂祭女王圓圓熱力主持，更強力邀請超人氣搖滾天團八三夭、金曲歌后徐佳瑩、混血王子畢書盡等三位重磅卡司輪番演唱，以及嘻哈樂團丘與樂、動感天后李愛綺、排行歌王江志豐等巨星熱情唱響新月，眾星雲集的音樂晚會將於「藝遊竹北」活動官網全程直播。

「2020新月沙灘海洋音樂嘉年華」21日舉行記者會。（中視提供）

市長何淦銘表示，今年除了延續往年規畫豐富體驗活動外，更有別於以往地增加「鐵馬遊程-相揪竹北卡打車」，讓民眾以多角度欣賞竹北豆仔埔溪自行車道沿路的美麗景緻，結合「新月沙灘周邊農漁業景點」，歡迎民眾相揪於竹北，一同踩著卡打車，體驗專屬竹北獨有的在地迷人景色。

除了音樂晚會備受矚目外，周邊體驗活動更是多元豐富，往年參與人次場場秒殺，今年融合以往的熱門項目外，特別創新規劃五大體驗活動，包含「環保淨灘」透過實際行動帶領民眾支持環保愛地球；「沙板.風帆車體驗」追風逐浪，體驗多元海洋文化；「人體泡泡足球」運用泡泡足球，感受沙灘活動的刺激感及多元性；「新月沙畫DIY」提供免費沙畫DIY，讓大朋友小朋友皆可製作專屬的趣味童玩；「新月玩GAME」透過電子發票並結合手機APP，帶領時下新潮流，回答專屬新月沙灘活動問題，就有機會獲得遊戲獎勵。

25日新月沙灘周邊道路將進行交通管制，下午3點到晚上10點30分，市區接駁車約10到15分鐘一班車，行駛路線為竹北家樂福前停車場、光明一路舊夜市停車場、竹北火車站（新泰路側）、竹北市公所、會場接駁總站，活動場域內更提供老弱婦孺及行動不便者之電動車接送服務，相關資訊可上活動官網查詢。

(中時 )