藝人青峰出庭應訊。（趙雙傑攝）

藝人青峰(吳青峰)因不滿沒有收到在大陸演出多年版稅分潤超過1億元人民幣，和恩師經紀人林暐哲分家，另立門戶後卻沒有終止和林的授權合約，導致2019年公開演唱、出版的《太空人》專輯和12首歌，有違反《著作權法》之嫌，台北地院今天首度開庭審理，青峰在公司人員陪同下出庭應訊。

(中時 )