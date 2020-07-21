青峰現身法院應訊 遭恩師控訴違反著作權後首開庭審理 14:552020/07/21 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藝人青峰出庭應訊。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藝人青峰出庭應訊。（趙雙傑攝） 藝人青峰(吳青峰)因不滿沒有收到在大陸演出多年版稅分潤超過1億元人民幣，和恩師經紀人林暐哲分家，另立門戶後卻沒有終止和林的授權合約，導致2019年公開演唱、出版的《太空人》專輯和12首歌，有違反《著作權法》之嫌，台北地院今天首度開庭審理，青峰在公司人員陪同下出庭應訊。 (中時 ) #青峰 #應訊 #出庭 #藝人 #著作權法 也許您會感興趣 社會熱門新聞 真有攔路虎！小黃載客上山 驚見老虎慵懶躺馬路 人虎對看20分鐘 - 社會 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 女師沒收到感謝花束 氣噴口水惱羞大罵！影曝光後她下場超級慘….. - 社會 男網友吃驚女伴1晚可噴泉10次 老司機們力挺表示：體質與調教是關鍵！ - 社會 偷腥夫允許「別搞上爸就好」 人妻大戰小王66次插旗摩天輪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。