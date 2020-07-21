行政院長蘇貞昌日前誤拿太太的隔離霜當防曬擦臉，明顯過白的臉色成為新聞話題。臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）18日衝浪時也被拍到臉上擦了厚厚一層防曬乳，慘白的臉色在外國網友間引起熱烈討論，甚至做成一系列哏圖，網友紛紛拿他和默劇演員、宮崎駿動畫電影中的無臉男相比。
綜合《紐約郵報》（New York Post）、倫敦《標準晚報》（Evening Standard）報導，目前正在夏威夷考艾島（Kauai）度假的祖克柏，18日被拍到衝浪時臉上擦了厚厚一層防曬乳，外媒毒舌評論他的臉色像鬼一樣慘白。
不過網友的毒舌功夫也不惶多讓，體育新聞和押注網站Barstool Sports執行長波特諾（Dave Portnoy）在推特放大祖克柏的白臉照，戲稱「如果衝浪時被拍下這樣的照片，當有錢人還有什麼意義？」
這張衝浪照在外國網友間造成話題，網友紛紛拿祖克柏和其他人物相比，有網友笑稱像極了宮崎駿動畫電影《神隱少女》中的戴著白面具的鬼怪「無臉男」，有網友拿他和小丑相比，也有人建議祖克柏轉行，可以改當默劇演員。
(中時新聞網)
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