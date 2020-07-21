台灣溫暖潮濕的環境是塵螨的最愛。而塵螨的排泄物、蟲卵及屍體會讓人鼻子過敏，接觸皮膚會導致搔癢紅腫難耐，林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，要想除塵蟎、防止黴菌滋生，起床後千萬別立刻折被子、拉開窗簾，恐累積更多塵蟎。

《早安健康》報導，譚敦慈指出，早上起床別急著把被子摺好，而是要先翻面，讓悶在被子內側的溼氣自然蒸發，避免黴菌滋生。她建議平時可以在枕頭上鋪一條乾淨的白毛巾，隔天早上清洗，特別是不會每天洗頭、習慣用髮膠的人，更要這樣做。因為塵蟎的主食就是皮屑、毛髮，而枕頭是孳生多種黴菌、塵蟎的溫床，當枕頭出現汙漬時，更是該換則換別省小錢。

譚敦慈說，許多人起床第一件事就是先拉開窗簾，讓陽光照進來，但太陽光線會使塵蟎躲往寢具深處。所以起床後先不要拉開窗簾，保持昏暗1∼2小時讓塵蟎跑出來。用滾輪把棉被、枕頭的皮屑、毛髮黏一黏，清除塵蟎。

(中時新聞網)