高雄市長補選將在8月15日投票，許多民調顯示，國民黨推出的候選人李眉蓁支持度持續落後給民進黨推出的候選人陳其邁。對此，李眉蓁競選總部發言人呂謦煒點名新竹市長林智堅以及立委陳柏惟、賴品妤等人，直呼「別質疑年輕人參政的決心、毅力」。

李眉蓁連任3屆議員，2018年選舉，在左楠區拿下2萬3000多票，是該選區第3高票，基層實力堅強，問政風格理性，尤其著重婦幼、教育等軟性議題。然而，這次高雄市長補選，李眉蓁代表國民黨參選，引來不少質疑聲浪！

李眉蓁曾強調。她是國民黨40年來，第一次提名在地的高雄市長候選人，她相信高雄願意給年輕人機會，未來1個半月，她會打一場不一樣、光明的選戰，相信在黨內同志共同打拚下，國民黨一定會再產生一個高雄的政治奇蹟。她坦言知名度比較低，現在要跟時間賽跑，但相信大家一起努力，1個半月之後，一定會再產生一個高雄的政治奇蹟。

對此，呂謦煒在臉書指出，李眉蓁今年41歲，已有3屆議員資歷，新竹市長林智堅當市長前，也只有2屆議員資歷，立委陳柏惟、賴品妤等人當國會議員前，也沒有太多的政治歷練。因此，他直呼，別質疑年輕人參政的決心、毅力。

(中時新聞網)