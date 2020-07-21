埃及國會表決同意出兵介入利比亞内戰，維護埃及國家安全，將與土耳其緊張關係升溫，恐面臨直接軍事衝突。

據德國之聲報導，埃及國會當地時間周一（7月20日）閉門會議同意可向海外派遣軍隊打擊「犯罪民兵」、「海外恐怖組織」，保護國家安全。埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）宣佈將出兵利比亞介入利比亞局勢。

總統塞西上周曾警告若埃及國家安全受到威脅將進行軍事介入。

利比亞國内局勢混亂，自2011年以來就處於内戰狀態。在北約的介入下，前利比亞總理格達費政權遭推翻。現國内分裂成土耳其、義大利、卡達和聯合國支持的利比亞政府以及埃及、阿拉伯聯合大公國和俄羅斯支持的哈夫塔反對派兩派勢力。

埃及直接軍事介入直接威脅到土耳其在利比亞的利益，恐將面臨正面衝突。

利比亞是石油大國，吸引美國、俄羅斯、土耳其、埃及等多國勢力爭奪經濟利益。

(中時新聞網)