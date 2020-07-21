美股進入重磅財報周，加上疫苗傳利多，昨夜四大指數齊漲，那指、費半指數再寫新頁，今日美國期指續揚，帶動台股早盤開高，隨後在龍頭老大台積電(2330)不斷創高衝上387元激勵之下，PCB、高價、IDC等族群也強勢攻高，拉抬大盤指數迅速收復5日線並一路攻上12450.16點、飆漲275.62點，惟鴻海(2317)仍受緯創賣廠給立訊消息餘震所擾，股價整場落於約85元處低檔橫向整理，加上鋼鐵等部分傳產股表現疲弱，多少消彌大盤漲點，終場集中市場收12397.55點，漲223.01點，仍突破30年新高，總成交值放大至2237.40億元；店頭市場收163.70點，漲1.45點，總成交值682.84億元。

分析師表示，台股今日最高衝上12450.16點，再創30年來新高，櫃買指數連5黑後，中小型股人氣也重新聚集。觀察外資動向，外資現貨連續2日買超，期貨整體淨多單口數近3萬口，台股多頭人氣旺盛，後市若量能可補上，挑戰歷使新高非難事，10日線支撐未破，仍偏多以待。

盤面上，台積電今日再創歷史天價，早盤以372.5元開出，上漲6.5元，盤中一度推升至387元，上漲21元，市值增至10兆350億元，正式突破10兆元，終場收383元、上漲4.64%；IC設計龍頭股聯發科收在637元，上漲5.99%；曜越(3540)5月單月每股賺0.86元，今日收在漲停板63.6元，續攻波段高；世芯-KY(3661)今年度營收有機會挑戰新高，多頭重啟攻勢，收在漲停板519元；緯創(3231)把在大陸子公司緯新資通賣給立訊，台灣iPhone組裝廠增加新的競爭對手，鴻海(2317)、和碩(4938)今日股價續衰，雙雙逆勢收低。

匯率方面，台股再創30年新高，新台幣兌美元亦在外資、出口商拋匯售美元下，最高來到29.409元、勁揚1.56角，中午暫時收在29.424元、升值1.41角，成交量5.4億美元。外匯交易員指出，由於美元缺乏買盤，使得台幣實質匯價突破前高，逼近29.4元價位，央行尾盤是否出手值得留意。

分析師表示，今日股匯雙強，指數再次突破前高，顯示出資金動能仍十分強勁，後市很有機會突破歷史高點。據證交所統計，第二季集中市場大戶、中實戶戶數均創新高，且連續3個月以來30歲以下投資人開戶數均超過百萬人；老手、菜鳥同時衝鋒，預計7月台股交易量有望維持於日均量2000億上下，台股後市可期。

(時報資訊)