根據TrendForce顯示器研究處最新調查，2020年在受到新冠病毒疫情衝擊，以及韓國LCD產能收斂的影響下，整體大尺寸面板投入面積成長相對有限，但今年偏光片廠商於上、下半年各有一條2,500mm的產線加入量產，因此相較於2019年，偏光片有供給過剩之虞，預估供過於求的比例約12.3％。

TrendForce表示，在LGC的偏光片事業尚未出售前，以25％的產能占比位居市場第一；日東與住友化學則並列第二，主因為住友化學在去年下半年透過控股方式將日本三立子納入旗下，總產能占比提升至21％，已達到與日東相同的水準。目前大陸面板廠不論在產能以及出貨量皆為全球第一，相關零組件國產化勢必成為首要目標，在杉杉集團拿下LGC經營權後，若再將盛波光電、三利譜、昆山奇美材料等公司的產能納入考慮，大陸廠商總產能占比將首度突破4成，對於大陸偏光片事業版圖的擴張相當具有指標性。

然而，偏光片最關鍵的上游補償膜與保護膜，不論是PVA或是PMMA、COP等薄膜供應仍由日、韓廠商掌握，若杉杉集團只單純接手LGC的產線和現有業務，在整體大尺寸LCD偏光片市場競爭依然劇烈的情況下，仍然會面臨沉重的經營壓力，勢必要針對相關項目加速布局，不論是透過技術轉移或專利授權的方式取得相關薄膜材料的研發能量，大陸廠商才有機會進一步擴大其產能面的優勢。

(時報資訊)