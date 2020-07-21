5G今年起在全球陸續商轉，預計對於小型基地台周邊相關產品在未來幾年內將持續快速成長，小型基站概念股包括有正文(4906)、中磊(5388)、啟碁(3596)、明泰(3380)，另外，光濾波器廠統新(6462)等均可望受惠。

隨著各國電信商陸續發放5G頻譜，5G也陸續商轉，對於小型基地台等5G相關設備之需求逐步增溫，由於小型基地台具有體積小、建置成本低，且網路容量可擴增，讓電信商可以最具成本效率之方式彈性組網，5G小型基地台量隨之成長，市場統計2019年5G基地台市場規模已達14.75億美元。

台灣網通廠在小型基地台具有成熟的研發經驗，從3G、4G LTE，到現在的5G，且因為5G穿透性較差，故對於具有補強功能的小型基地台來說，地位又更加重要，加上大陸在5G的積極程度和4G不可同日而語，以往大陸電信三雄就有向台系網通廠採購的經驗，故此波商機對台灣網通廠來說，相當值得期待。

統新針對5G市場積極開發25G產品，統新濾波片設計良率優於競爭同業，可望取得一定市場地位，且上半年因為疫情衝關係，光模塊需求遞延超逾一個季度，目前市場已經陸續回溫，以統新來說，目前資料中心仍以100G產品為主軸，但400G產品有機會在明年躍升為主流商品，基地台方面，仍以10G、25G產品為初期布建主力。

(時報資訊)