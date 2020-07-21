金馬獎攝影師林文錦發表自傳。（粘耿豪攝）

見證台灣電影發展史，親自為超過80部電影掌鏡，以及執導一部劇情長片、數十部短片的大師級攝影師林文錦先生，20日在國家電影及視聽文化中心舉辦《掌鏡人生：金馬獎攝影師林文錦自傳，見證1950-1980年代台灣電影發展史》新書發表記者會，現場除了林文錦伉儷到場之外，更特別邀請了同樣為台灣電影貢獻良多的名攝影師李屏賓、金馬獎攝影廖本榕、MTI音樂科技學院基金會董事長倪重華等人站台。

出席座談的名攝影師李屏賓說：「林文錦是我的啟蒙者之一，也是我的攝影前輩，看著林文錦工作讓人非常的敬佩，在那個年代，只有小小的觀景器，人機需合為一體，由於攝影器材的沉重每次的動作都不能過大，甚至必須蹲馬步蹲到兩分半，以免畫面搖晃，讓我看到林文錦把機器看得比生命還重要，一顆鏡頭一個畫面都是無比的要求。」

同樣也參與座談會的金馬攝影師廖本榕：「我的電影知識幾乎都是來自於林桑，例如《八仙過海》、《英烈千秋》、及《八百壯士》一系列的爆破特效，炸很多拍很久，雖然覺得辛苦，但是卻感覺充足，因為有林桑（林文錦）帶領，一點也不需要擔心，書內的點滴細節的詳細描述感到非常佩服。」另一位座談來賓倪重華則表示：「林桑就像是他的師父，而賓哥就像是他的師兄，林桑很安靜，卻很仔細，把每個細節都看清楚了，一開拍就不輕易放手直到完美，這是讓他最值得學習的地方。」

出生於台中豐原的林文錦，從錄音及攝影助理開始，直到晉升為攝影師、影視組組長，最後在研究員兼技術組組長任內退休，一生曾參與近兩百部電影，並以1968年與李嘉導演合作的《我女若蘭》榮獲金馬獎及亞太影展最佳攝影殊榮；對他來說，電影不只是夢想，更是畢生職志。

至於寫下這本自傳的主因為何？林文錦打趣地說：「反正在家整天坐沙發，讓電視看著我度咕，不如利用時間把從事電影工作的點滴與趣聞整理出來。」他想分享的並不是銀幕上的故事，銀幕上的故事大家都看得到，銀幕之外的點滴插曲才是這群老電影人真實的生活。「這些插曲猶如組合成我一生的片段。」他想說給讀者聽的，是關於一個夢想、關於一輩子將自己奉獻給電影的故事。

(中時 )