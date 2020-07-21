被蘇震清質疑陷害 馬英九笑：為何我做這麼久的馬維拉？ 15:012020/07/21 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統馬英九。（馬英九辦公室提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委蘇震清捲入印尼代表處密電風波，遭質疑未利益迴避，蘇反指前駐印尼代表張良任與馬英九友好，懷疑是否有陷害之嫌。馬英九今天受訪時說，「我都笑起來了，跟我認識的朋友很多，怎麼什麼都要怪我呢？為什麼我做了這麼久的馬維拉呢？」 至於蘇家叔姪的新南向跳過外交部，程序是否正確？馬英九說，好像有點奇怪，檢調單位應該要徹查。 有關外交部不敢證實電文真假，馬英九也說，那就查清楚。 馬英九今出席「中華民國國際法學會圓桌論壇：南海爭端與我國之因應」活動時，受訪做出上述表示。 (中時 ) #馬英九 #外交部 #蘇震清 #民進黨 #立委 也許您會感興趣 政治熱門新聞 遭蘇嘉全叔姪嗆告沒在怕！游淑慧再揭不可告人內幕：利潤龐大 - 政治 同學這樣說韓國瑜 林佳新漂亮女兒當面反擊 - 政治 蘇嘉全提告友憂心一事 羅智強：已有坐黑牢的心理準備 - 政治 李眉蓁論文遭疑抄襲 母校中山大學說話了 - 政治 後蔡英文時代接班人是「他」？唐湘龍：民進黨在押寶了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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