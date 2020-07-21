民進黨立委蘇震清捲入印尼代表處密電風波，遭質疑未利益迴避，蘇反指前駐印尼代表張良任與馬英九友好，懷疑是否有陷害之嫌。馬英九今天受訪時說，「我都笑起來了，跟我認識的朋友很多，怎麼什麼都要怪我呢？為什麼我做了這麼久的馬維拉呢？」

至於蘇家叔姪的新南向跳過外交部，程序是否正確？馬英九說，好像有點奇怪，檢調單位應該要徹查。

有關外交部不敢證實電文真假，馬英九也說，那就查清楚。

馬英九今出席「中華民國國際法學會圓桌論壇：南海爭端與我國之因應」活動時，受訪做出上述表示。

(中時 )