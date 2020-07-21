民進黨政府違反黨的行動綱領與2015年對民團的承諾，從陪審制走向參審制，引發民團與在野黨怒轟。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘回嗆，過去主張陪審制，是因當年是戒嚴時期，所以想透過陪審制對抗威權政府，歷史脈絡就是如此，民進黨才是真正站在終極民意上。

蔡政府透過民進黨立院黨團，正在立院臨時會力推參審法三讀，但引來民團、在野黨質疑立場轉變，已遠離當年的創黨理想。

國民黨立委賴士葆今在國民法官法的審查會中表示，民進黨在2016執政前，包括現在的黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬，都曾簽字承諾執政後將全力推動陪審制，結果現在民進黨立委卻是坐在立法院要通過參審制，甚至反過來痛罵陪審制，還說老百姓不夠聰明，這根本就是把司法改革拿來騙選票，選後一腳踢開棄之如敝屣。

國民黨團總召林為洲也指出，民進黨在1999年（民國88年）5月舉行的第八屆全代會中，通過「我們對當前問題的具體主張」的行動綱領，其中在「自由人權」的篇章，就明確主張要推動修訂刑事訴訟法規，建立陪審制度。結果現在執政後，卻不再相信人民，質疑陪審制的人民沒辦法做判斷，「當年民進黨的價值，現在變成民進黨批判的對象」。

面對民團與在野的抨擊，柯建銘今天回應，這些說法都是陳腔濫調，「攻擊我們背棄民意，但其實我們是有終極民意！」他強調，民進黨曾主張陪審，那是民國75年民進黨成立時召開第一次全代會，為了對抗國民黨的威權政府，所以才把陪審制提到行動綱領。

柯建銘說，他選擇把歷史講清楚，就是要告訴外面的所有朋友，要了解歷史的脈絡由來，別再以似是而非的說法進行攻擊。

(中時 )