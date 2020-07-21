企業拼永續，要會抓趨勢。永豐金控最高顧問邱正雄近日分享疫後觀察指出，此次因應新冠肺炎疫情美國因銀行信用緊縮，美國聯邦準備理事會自2020年3月上旬起，在不到20周內，即已釋出10種貨幣政策工具，包括將其聯邦資金利率降到零，調整腳步比金融海嘯時期還加速，企業也應審時度勢才不會被淘汰。

邱正雄在《2020永豐ESG講座-全球風險與因應對策》中指出，美國聯準會此次在疫情期間救市的腳步明顯加快，相較於其在2007年12月發生全球金融危機起，歷時50周，才採約12項對應策略，這次不到20周就祭出10種貨幣政策工具，顯示美國聯準會因應此次外在緊急環境變化的步調速率已大幅提升，企業亦須引為借鏡。

永豐金控董事長陳思寬在講座致辭時指出，企業必須秉持「利他」精神，積極聆聽、回應利害關係人的需求，以追求永續成長。永豐金控持續致力於「深化公司治理、永續發展與風險控管」的經營策略，2020年甫獲評鑑為台灣上市公司治理評鑑第一級，同時，實質改善環境效益的「綠色金融商品」部分，以子公司銀行為例，包括簽署「赤道原則」以實踐責任授信、推出台灣第一筆結合民間綠電交易的融資服務，投注行動力為企業及社會永續找尋最佳方案。

英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛則以「世界經濟論壇」（WEF）發布的「2020年全球風險報告」為分享核心；蒲樹盛表示，衝擊最大者仍是環境風險，包括極端氣候、天然災害與生物多樣性消失等困境；科技風險的關注度快速提升，從分散式阻斷服務攻擊（DDOS）近乎中止企業營運到網路釣魚訛詐個人資料等資訊安全議題，均成為企業必須關心的環節。

蒲樹盛指出，2020年受新冠肺炎疫情影響，導致全球運作的樣貌大幅轉變，預期經濟社會風險將大幅提高，例如失業或資產泡沫化等，進一步導致國際地緣政治的風險上升，但是，蒲樹盛也認為「危機就是轉機」，例如，疫情擴散反成為數位轉型的核心驅動力，因此，企業面對接踵而來的威脅，必須投入真實且有效的行動才能走上永續之路。

KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠也於講座中提出建議表示，組織必須發揮經營韌性，從認知到行動並充份準備，例如，台灣總用電量近5年增加20％，企業必須思考用電成本、來源以及未來綠電需求等，將壓力轉化為嶄新的策略，同步提升市場投資者對企業的認同。

(工商 )