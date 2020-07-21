【即時新聞】王瞳受導演伍宗德邀請拍公益短片並出席記者會。(粘耿豪攝)

王瞳近日受導演伍宗德邀請，加入願有情團隊、為甘霖基金會拍攝公益短片，更首度挑戰開口唱歌仔戲。王瞳近來將重返八點檔，確定加入民視《多情城市》，以「許佑欣」一角亮相，預計今晚定裝。去年她因戲和人夫馬俊麟假戲真做，被電視台冷凍10個多月，還惹上官司，演藝工作幾乎停擺，如今將和許仁杰搭檔回歸演出，對於和人夫對戲？王瞳表示：「自己沒有特別設限，還是會找他對詞」，認為八點檔步調快，現在要做的是最短時間培養默契，「每個人都有一套方法，比較想知道他的節奏」。

馬俊麟先前拍攝民視《多情城市》時，該段收視不如預期，戲裡被「賜死」淡出劇情。王瞳因沒拍戲收入銳減，賣掉高雄房子金援生活開銷，如今重返八點檔，至於經濟狀況？王瞳妙回「目前還沒入帳，但還可以，家人本來就滿省的」。她和許仁杰過去不認識，目前還沒拿到劇本，一切按照公司安排「公司要我怎樣就怎樣」，被問到若角色是反派？王瞳說：「那太好啦，有什麼挑戰盡量來」。至於先前馬俊麟收視不如預期，是否會擔心自己也碰上此狀況？王瞳說：「就像父子騎驢一樣，一昧討好別人沒有用，堅持做對的事情，做好本分，不需要去管別人的嘴巴」，提到復出心情？王瞳表示：「最黑的夜已經過去，現在只擔心自己表現不好，但會盡最大努力」，更笑說「看我歌仔戲都唱了」。

過去王瞳和艾成等人組「87樂團」，伍宗德原對王瞳很有信心，平時聽演員女友周雅芳唱歌「已經養成專業級耳朵」，不料王瞳一開口「有點傻眼」，為了給王瞳信心，伍宗德錄音不斷向她比讚，伍宗德也讚王瞳「她的歌聲很真，的確幫甘霖基金會加了很多分數，影片推出後迴響極大」。

回憶過去和王瞳認識多年，起初是應徵戲劇女主角，但王瞳當時「太年輕又太萌」而未合作，如今看到王瞳從昔日小女孩變輕熟女，相當感動。王瞳則表示，小時候因為媽媽曾說她唱歌難聽，幾乎很少開口唱，曾有唱片公司找她試音「不過後來沒下文了」，接到伍哥公益短片邀約，看著社工為弱勢老人用心備餐，能參與公益行列很幸運也很感動。

王瞳和艾成過去有段情，去年傳出兩人情斷，如今兩人在教會互動頻繁，更傳出馬來西亞籍的艾成請家人辦「單身證」，似乎是為了結婚鋪路。王瞳說事前艾成沒告訴她這件事，兩人目前關係「比家人更家人，比朋友更朋友，他是值得依靠的人」，更大方說「目前我們都在教會裡面，朝這方向往前進，他努力賺錢，我也努力恢復工作，不知未來可能性，不會設限也不會避開」，此番話看似好事將近？王瞳則說「目前還沒深入討論，如果有會跟大家說」。

(中時 )