李懿主持Vidol《懿想天開》，自從成功挑戰大貨車駕照之後，她在該節目YouTube頻道誇下海口，不管什麼樣的挑戰對她來說都沒什麼，歡迎大家來留言挑戰，沒想到新北市消防局真的來頻道留言下戰帖！一聽到下戰帖的是消防局，讓李懿整個嚇傻，實地挑戰密室搜索訓練時，卻差點因為氣瓶用完，受困鐵籠出不來。

這次特別上網徵求來賓一起挑戰，沒想到不怕死的路雨希自願加入，路雨希以為是輕鬆的體驗，卻完全沒有想到節目拍攝完全走實境，每一個訓練項目都要親自去挑戰，才剛開始熱身，兩人就大喊吃不消。

挑戰完密室搜索，李懿與路雨希滿身大汗。（懿想天開提供）

這次訓練中最難的就屬密室搜索項目，要在充滿濃煙的伸手不見五指環境，爬在有各種困難障礙的四層鐵籠，其中最吃不消的是，莫過於要背著全身超過30公斤的裝備，李懿與路雨希雖然成功度過前面體能測試，但最終爬到第二層時就因氣瓶使用過度而沒氣，加上體力耗盡所以挑戰失敗，但教官對於兩人第一次訓練就能有這樣的成績，還是給予高度肯定。

(中時 )