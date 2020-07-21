女性朋友出門在外、尤其租屋者真的需要多加小心，日本東京葛飾區13日發生一起暴力性侵案。一名22歲男子山末優克，闖入同住「Sharehouse」的女子房中躲藏，待對方回房後，伺機攻擊她並暴力性侵，目前警方已將山末優克逮捕到案。

根據《news24》報導，山末優克和受害女子同住在「Sharehouse」，犯案時他預先由窗戶潛進受害女室友房中躲藏，等到女室友回房後再突然攻擊她。山末優克先打了女子的臉部，趁對方來不及反應時對其性侵；過程中受害女子不斷反抗並大聲求救，住在另一間房的男室友聽到女子的求救聲後，趕忙前來查看，山末優克這才急忙逃離現場。

事後當地警方循線追查，終於在5天後，於埼玉縣的一間小鋼珠店內將山末優克逮捕到案。在接受警方偵訊時，山末優克坦承，「因為對人生自暴自棄想要自殺，但是在死之前，想要和女生發生親密行為，因此才襲擊了女室友。」

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(中時新聞網)