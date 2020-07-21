更年期以中醫觀點來看，常見的體質為肝腎陰虛夾熱，對症下藥，可緩解症狀帶來的不適。（莊旻靜攝）

50歲女患者2年來經期不穩定，且因身體燥熱，導致睡眠不穩、肌膚變差，生理影響到心理，懷疑自己邁入更年期，情緒感到焦慮，因此前往中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科，求助中醫師沈俐伶，該名女病者確實已步入更年期，但經過調理，使狀況趨緩，身心狀況較為平衡。

沈俐伶表示，更年期指的是從育齡期轉換到停經所經歷的過渡時間，台灣女性多為45歲至54歲之間發生，更年期常見症狀為自律神經失調，會有潮熱盜汗、睡眠品質變差、情緒不穩定、月經不規律等狀況。

在接近停經時間時，生殖泌尿系統恐也出現陰道乾澀、頻尿或漏尿，甚至部分女性會有子宮脫垂問題。停經過後、60歲以上，也因女性荷爾蒙相對低下，導致心血管功能降低，還有可能發生骨質疏鬆問題。

沈俐伶解釋，以中醫觀點來看，最常見的體質為肝腎陰虛夾熱，因此使用疏肝解鬱，滋陰益腎的方子來作調理。該名女病患在症狀比較明顯時，選用疏肝解鬱的逍遙湯劑穩定情緒，幫助睡眠。症狀較緩解後，則繼續服用加味逍遙散清熱疏肝，維持穩定狀態。

沈俐伶也提醒，更年期月經量減少不完全是血虛，部分女性反而以為自己血虛，導致喝了不少四物或八珍湯，使體質變得更燥熱，也可能造成經期拖更久。

沈俐伶建議，在更年期或即將進入更年期的患者，需要維持穩定作息及規律運動，晚餐後到睡前，可以準備薄荷葉或乾燥玫瑰花，泡在溫熱水中飲用，有疏肝理氣，安定情緒的作用，可幫助睡眠，沈俐伶說，減緩更年期伴隨症狀，也是此階段的主要治療目標。

(中時 )