衛福部疾管署今天公布，上周再增3例日本腦炎病例，分為桃園市中壢區60多歲男性、新北市新莊區30多歲女性及台中市梧棲區50多歲男性，三人一開始都只是發燒、頭痛，被誤認是疾病造成，直到三天後出現意識不清，再次就醫後才被確診。

疾管署防疫醫師林詠青表示，新北市輕熟女平時活動地以住家附近為主，住家周邊發現有鴿舍，但個案潛伏期間曾於6月27日及28日至宜蘭縣旅遊，待進一步調查該些地區是否有高風險環境，以釐清感染源。

至於桃園市及台中市個案近期無旅遊史，其中桃園市個案住周邊發現有鴿舍，台中市個案住家周邊發現有水稻田及鴿舍，研判2人於住家附近感染的可能性較大。

疾管署監測資料指出，國內今年迄今共16例確診病例，個案居住地分別為桃園市4例，新北市、台中市、彰化縣、高雄市及屏東縣各2例，嘉義縣及台南市各1例，個案活動地附近多有高風險環境；2016至2019年全國同期病例數分別為16、21、34及18例，以40歲以上成人較多。

林詠青提醒，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

疾管署也提醒，國內正值日本腦炎流行高峰，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，籲請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在高風險環境附近活動。若無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑，以降低遭病媒蚊叮咬而感染的風險。

(中時 )