員林警方接獲通報火速將人找到，父女倆當時正在彰化地方法院，最後被警方帶回派出所。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

為了三倍券吵到差點離婚！彰化縣和美鎮一對夫妻，因為49歲丈夫想買微波爐、妻子想把錢存下來繳3歲女兒的月費，意見不合吵翻天，丈夫一氣之下，21日一早帶著女兒離家出走上法院；所幸員林警方接獲通報完成協尋任務，讓小女孩重回母親懷抱。

縣議員賴清美表示，上午接獲一件民眾服務案件，來電的女子口氣焦急慌張，原來是因為夫妻對振興三倍券該怎麼花產生衝突，丈夫負氣帶走女兒，就連絡不上，她趕緊陪同女子向警方求助。

38歲女子指出，1家3口靠著丈夫每月2萬多元的薪水過日子，但丈夫有憂鬱症病史，領到9000元三倍券後，她買東西找零後剩下4500元現金，想要用來繳幼兒園月費；但因為丈夫一直想買微波爐，自己跑去問幼兒園，得知三倍券不能繳學費後怒氣沖沖，以為她說謊騙他，才會一早就騎機車載女兒離家出走。

賴清美表示，幸好和美和員林警方快速展開尋人任務，在員林找到這對父女下落，並由警方護送回和美；由於男子情緒不穩，女童一度被爸爸嚇哭，在母親安撫下已逐漸恢復平靜，男子最後也自行騎車上班去。

警方表示，當時男子騎著車帶女兒直接到彰化地方法院，疑似是想要諮詢離婚的法律程序，但因為家屬已經透過議員通報社會處，所以警方找到人時，有緊急請社工陪伴孩子，並由警方護送回和美，待男子情緒平復後在讓他離開去上班。

賴清美說，夫妻對於理財、教養難免都會有意見不合的時候，為了讓事件圓滿，她大方將自己早上剛領到的三倍券、再加上5000元紅包，交給女童媽媽，希望讓這位媽媽可以順利幫女兒繳月費、爸爸也可以如願買微波爐，皆大歡喜！

(中時 )