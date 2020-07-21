振興三倍券7月15日正式上路，前總統馬英九日前表示雖不認同作法，但會領三倍券帶頭刺激消費。但馬英九今天出席「中華民國國際法學會圓桌論壇：南海爭端與我國之因應」，被問到是否領三倍券時，坦言還沒去領，因為「覺得三倍券程序很複雜，有點怕怕！」

至於領到三倍券要怎麼用，馬英九則說他還沒想到，再次強調「因覺得很複雜，有點怕怕，不曉得想幹嘛!」

關於是否支持廢考監，馬英九說，主張廢考監的人，要用什麼方法來取代考試院、監察院的憲法權力，到現在為止都沒有看到，因此無法評論。

(中時 )