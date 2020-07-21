新北市每年約百件勞資訴訟，卻因官司費用龐大、舉證困難等，往往讓勞方知難而退，勝訴率僅5成多；《勞動事件法》今年1月上路，勞工可透過職業工會代理，向雇主提起「不作為訴訟」，除了法院免徵裁判費外，新北市勞工局率六都最先，加碼補助律師費用，每案最高補助15萬元。

全台每年約2.5件勞資爭議調解案，由於勞資雙方資源不對等，資方往往在司法訴訟階段，與勞工展開長期消耗戰，勞方受限裁判費、律師費高昂，且蒐證過程困難，大多選擇和解或不了了之；新北市勞工局統計，光是今年上半年共48件勞資訴訟，其中，未給付加班費、資遣費佔最多。

所謂「不作為訴訟」，意即公司若有不改善違法情形的「不作為」時，工會可主動幫勞工狀告法院，除了免徵裁判費，當勞方勝訴時，還能強制禁止雇主繼續違法，避免勞工權益繼續遭侵害。

舉例來說，長榮航空空服員，不滿公司取消罷工空服員的優待機票，1月間委由桃園市空服員職業工會，到桃園地院勞動法庭遞狀，對長榮航空提起「不作為之訴」，全案最後調解成立，長榮航空從明年元旦起，恢復罷工空服員優待機票，打破過往「小蝦米對抗大鯨魚」的困境。

新北市勞工局表示，為了完善「不作為訴訟」制度，新北市率六都之先，7月起將提出「不作為訴訟」的工會，納入補助範圍，補助每審律師費用5萬元，三審下來每案最高15萬元。

不過由於工會制度尚未完善，新北市尚未有工會提起「不作為訴訟」；勞工局提醒，若工會要提起不作為訴訟，應由委任律師代理，且由工會章程明定的目的範圍，才能提出訴訟，建議工會提起訴訟前，先檢視或修改章程。

(中時 )