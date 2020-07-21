近來多空於12200點角力僵持，美股神來一筆為多方注入動能，21日台積電(2330)再創新高，大盤突破12400點，創30年新高價。台積電強勢拉抬，概念股群起跟進，弘塑(3131)、家登(3680)漲停，世芯-KY(3661)觸及漲停，帆宣(6196)大漲，成為盤面最吸金族群。IC設計龍頭聯發科(2454)大漲6%，推動市值突破兆元。台股大漲，元大台灣50(0050)今日跟隨走高不但填息並來到99.1元新高，距離100元大關僅一步之遙，攻佔百元大關可期。終場台股收漲223.01點，為12397.55點，成交量2237.4億元。今日外資(不含外資自營商)買超126.4056億元，投信買超21.341億元，自營商買超12.3289億元，三大法人買超160.07億元。

受到台積電以387元創新天價，又有聯發科神力一推，半導體類股指數上漲逾4%，成為今日的強勢群族，世芯-KY一度漲停，祥碩(5269)、辛耘(3583)、揚智(3041)、晶相光(3530)、愛普(6531)、景碩(3189)等漲幅皆在5%以上。矽晶圓大廠環球晶(6488)受惠半導體景氣優於預期，營運後市看佳，股價走強並帶動矽晶圓股，台勝科(3532)、合晶(6182)及中美晶(5483)全面走高。台股大漲讓多檔生技股反彈，不過先前大起大落走勢令投資人不安，合一(4743)、杏國(4192)打開跌停之際反而引發賣單逢高出脫，最終仍以跌停作收；杏國(4192)、中天(4128)、亞獅康-KY(6497)及晶宇(4131)難脫跌停板命運。

今日飆高價不只台積電，IC測試載板廠雍智科技(6683)受惠測試載板需求暢旺，第二季合併營收連2季改寫新高，亞系外資更看好第三季營收、獲利可望同步再創高，今日買盤大力敲進，股價鎖漲停382.5元、再創上櫃新高價。南電(8046)受惠ABF載板需求暢旺、BT載板需求不淡，今年營運成長動能持續走揚，股價結束震盪盤整，開盤跳漲近5%隨後快攻鎖漲停價89.8元，創2011年10月底以來逾8年半新高。

資金瘋狗浪推升台股過關斬將，今日指數創30年新高，5日RSI為83.65，10日RSI為77.65，9日K值為69.92，9日D值為70.87，20日乖離率為3.48。外資繼續買超，股市呈現資金行情，惟走高仍需實質基本面推動，但目前景氣復甦腳步仍慢，再加上有「二次疫情」威脅，樂觀中需警覺。由大盤技術面來觀察，指數短中期的技術面偏向多方。至於消息面，美、台相關財報陸續上演，後續須留意財報對於個股與類股影響，由於第二季受到疫情干擾，加上台幣大幅升值，上市櫃公司第二季季報表現恐有陰影。

(時報資訊)