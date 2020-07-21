台北建案因腹地限制與市場飽和，可開發完整土地越趨稀少，看準台中未來的發展性，包括大陸、富邦、忠泰、璞真等北部建商紛紛鎖定精華地段，搶推豪宅大案，四大建商就挹注突破700億元驚人推案量，更找來國際級大師操刀，為台中頂級豪宅市場挹注強勁動能。

其中，位七期惠中路上的大陸「丽格」近期終於完工，為大陸建設繼「宝格」、「中信金控台中金融大樓」之後在台中的第三件國際級地標作品，在高端客群中掀起不少話題。大陸建設近年來專注高端住宅開發，並陸續與KPF、Cesar Pelli、Richard Meier、Antonio Citterio等國際建築大師合作，除了在北部打下豪宅品牌口碑，也積極放大營運腳步，在北中南各路陸續獵地，更在台中打造全台唯一國際建築街廓，驚艷業界。

大陸建設董事長張良吉表示，自2012年以每坪327萬的地價新紀錄向力麒建設購入市政北五路、惠中一街813.73坪之土地(現大陸宝格基地)後，便於台中成立大陸建設與大陸工程的聯合辦公室，決心在台中打造地標級的作品，從地段、設計、工程品質都要以業界頂尖的標準進行規劃。接下來大陸建設將在市政北七路、惠中一街口，正對台中大遠百的土地推出第四件作品，同樣找來國際建築團隊密切規劃中，預計明年登場，總銷約60億元，規劃坪數約48至75坪，尚未開案，君梵集團已確定進駐1至3樓作為「ISSEY MIYAKE 」台中旗艦店；4樓以上為住家，業界推估，未來每坪單價上看70萬元。

此外，大陸建設與味丹集團旗下萬寶資產管理公司合作，比照新店「青山鎮」模式，在大坑風景區規劃的休閒豪墅，開發規模達10公頃，規劃溫泉、果園、馬場等，並與附近的高爾夫球場結合，87戶別墅，每戶總價6,000萬元起跳，總銷約70億元。

近期傳出將進場的「忠泰老佛爺」，位在科博草悟道第一排，由卡爾拉格斐操刀設計，將法式奢華風格帶入公設，外觀則打造新古典法式建築，總銷約百億元，每坪開價60~75萬，規劃70~140坪產品，而「富邦天空樹」則由普立茲克獎得主「伊東豊雄」打造39層超高層有機住宅建築，以僅20%的建蔽率打造出2000坪的私家花園，總銷約百億元，目前銷售率已破9成。

另外，案量達120億的「勤美之森」傳出每坪成交價站上6字頭，每戶總價逾5000萬元，預計2022年完工，而後續二期約3000坪的土地，也在積極規劃中，總銷初估也將突破百億大關，預計明年後才會啟動。

北部建商指標建案一覽表

(中時新聞網)