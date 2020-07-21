張三李四穿上厚重西裝外套頂著炎熱天氣下拍攝〈Seen It All？〉MV。安樂茂思國際提供

張三李四新專輯封面配合歌曲〈Seen It All？〉（看見全貌了嗎？），以一位小女孩透過門縫往外看來呈現意象，專輯封面有如恐怖電影的海報，團員Suyongu及Money兄妹坦言也曾被嚇到，Suyongu分享靈異經驗表示，剛上台北時為省錢租了頂樓加蓋的便宜套房，通常鐵皮屋會很悶熱，他們那間卻異常涼爽；剛搬進去時有一次跟妹妹在看電視，發現玄關有個長髮女生的黑影在偷窺他，後來有一天半夜回家準備就寢又覺得有人在看他，他都不予理會，沒想到睡著後又夢到那個女生趴在頂樓欄杆，甚至回頭瞪他！Suyongu驚呼：「最恐怖的是隔一天我無意識地往欄杆做跟她一樣的動作，當時對面公寓樓梯間窗戶看到一個黑影在跟我招手，然後我耳邊覺得有跟我說要跳下去，後來是妹妹突然叫我，我才驚醒過來！」

張三李四發行第三張全新創作專輯《Seen It All？》，同名新歌闡述現今社會層出不窮的霸凌及隨機殺人事件背後其實潛藏許多人因為「以偏概全」而看到黑影就開槍所導致的結果。Woody舉例形容：「在高中時有位同學常在中午沒吃飯跟大家要吃的，結果被老師抓出來當著全班面前罵他，後來才知道原來他爸爸因為犯罪被關，從小跟著外公生活的他生活過的很苦，如果想要坐車回家就要把吃飯錢省下來，因此常沒有飯吃，從此之後，全班同學只要有能力就會幫助這個同學！」

而也因為是專輯同名主打歌，代表專輯概念意義甚為重大，團員們繳盡腦汁在曲風上玩出新花樣，團長張三希望用曲風乍聽輕快簡單卻節奏感強烈的浪漫電子風格詮釋，讓整首歌透過電鋼琴、合成器及效果器運用做出特別的音色聽覺感。而為了唱出這首歌曲的Grooving氛圍，光是錄音就錄了五個版本，其中張三寫的歌詞中加入了一句經典的繞口令「吃葡萄不吐葡萄皮」讓曾得過金曲最佳演唱組合的張三李四踢到鐵板重錄了好幾次，Money表示：「這句話雖然記憶點強但旋律巧妙地使用半音階，讓這句繞口令更加饒口，我們在錄製時重唱了五次，也是整張專輯重錄最多次的一句歌詞！」

值得一提的是，結合浪漫電子及強烈節奏感的〈Seen It All？〉一聽就讓人想跟著搖擺，音樂性之強還讓專業舞蹈老師拿來編舞教材，讓張三李四看完後蠢蠢欲動，直呼：「這首歌儘管骨子裡嚴肅，但其實是非常容易入耳且會讓人想動起來的歌曲，終於有人發現這首歌的全貌了！」他還打趣說：「也許接下來讓團員們也來練一下舞步，搞不好可以在接下來準備辦的演唱會上表現！」

張三李四躺在信義區的大馬路上，拍攝〈Seen It All？〉MV。安樂茂思國際提供

張三李四〈Seen It All？〉MV將於7/24 於YouTube及臉書官方頻道首播。安樂茂思國際提供

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