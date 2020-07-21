面積0.8公頃的波斯菊已經有少部分開花。（莊曜聰攝）

台南市新市區公所為美化重劃區環境，在三里活動中心後方公有地種植波斯菊，目前整體生長狀況還不錯，已有少數區塊開花，預計在父親節前後盛開，希望漂亮花海能帶來人氣，波斯菊凋謝後，也計畫由新市區農會接手種植毛豆，行銷在地農特產。

新市區新和重劃區開發完成後，區內共有2600坪的公有地，不少區塊因為長期閒置雜草重生，反而變成髒亂點，遭到民眾詬病，為了營造良好的生活環境，區公所與地政局協調，由公所代管約0.8公頃的土地，上個月開始種植波斯菊。

新市區長譚乃澄表示，在公所人員悉心照料下，波斯菊生長狀況大致不錯，但部分區域屬於礫石地，小石塊多，波斯菊不易生長，因此才會有疏疏落落的情況，經過整理後，相信情況會愈來愈好。

譚乃澄說，波斯菊花預計在8月初盛開，到時花海五顏六色，景色將會美不勝收，為了善用這塊公有地，公所也接洽新市區農會，在波斯菊凋謝後，改由農會種植毛豆，新市區農會已委由農民進行評估，包括土壤狀況、是否適合機具進入等等，待評估完成後再決定。

(中時 )