工廠庫房內，50多個娃娃已經打包裝箱完畢，一周後發往歐美各國。據澎湃新聞報導，今年疫情期間，大陸國產成人用品出口量年增近50％，其中成人娃娃品類增長100％以上。來到位於廣東省深圳市的成人娃娃生產工廠，負責人表示娃娃海外出口量越來越高，往常每月出口3000個左右，今年成長1倍不止。同時隨著線下體驗店這種新模式的興起，大陸國內市場也逐漸被打開。

而隨著技術進步，高仿真度也帶來價格提升，據介紹，一個全橡膠材質的基礎款娃娃售價在3000元（人民幣，下同）左右，而一款矽膠頭部、真人頭髮的高仿真娃娃售價高達8000多元，再隨著發熱、語音等功能的添加，最高售價可以到2萬元。

成人用品品牌「YANNOVA」創始人、義烏市鄢盛電子商務公司總經理鄢思學表示，今年疫情以來出口海外的成人娃娃訂單明顯開始增長，尤其是來自歐洲的西班牙、義大利、德國等國的訂單。

來自阿里巴巴速賣通平台的數據也證實該趨勢，統計顯示今年成人用品出口量年增率近50％，尤其實體娃娃更是翻倍。觀察3月以來實體娃娃銷量在疫情最嚴重的義大利年增達5倍之多。

鄢思學指出，不少人對成人娃娃的印象可能還停留在充氣娃娃階段，但其實材料早已經更新換代多次了。

據了解8年前，學名為熱塑性彈性體的TPE材料開始用於製作實體娃娃，也就是俗稱的人造橡膠，而近幾年最新的材料是矽膠，因其可塑性高，模擬度就能做到更好，但成本也更高，所以目前不少公司只將矽膠用於娃娃頭部製造。

工廠負責人陳慶還介紹，海外甚至可以承接私人定制娃娃業務。曾聽過喪偶老人提供老伴的幾張照片，做出1比1復原太太樣子的娃娃，其實功能不僅於解決性需求，陪伴也是很重要的一環。

(旺報 )